تداول صور لـ«منفذ» هجوم سبها ولحظة التفجير

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية صور ومقاطع فيديو لمن قيل إنه منفذ الهجوم الإرهابي على نقطة التفتيش الأمنية في مدينة سبها، والذي تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي.

وبثت حسابات نشطاء على «تويتر» مقاطع فيديو منسوبة إلى تنظيم «داعش» تظهر لحظة الهجوم بسيارة مفخخة على نقطة التفتيش الأمنية في سبها، كما تداول النشطاء صور لمن قيل إنه منفذ العملية ويدعى محمد المهاجر.

وتسبب الهجوم، الذي نفذ الأحد الماضي، في مقتل ضابطين هما رئيس قسم البحث الجنائي في سبها النقيب إبراهيم عبد النبي المناع، والملازم عباس أبوبكر، إضافة إلى إصابة خمسة عناصر أمنية أخرى.

واستنكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، «الهجوم الإرهابي»، وتوعد المنفذين قائلا: «حربنا ضد الإرهاب مستمرة وسنضرب بقوة كل أوكاره أينما كانت». كما قوبل الهجوم الانتحاري الإرهابي بموجة من إدانات على المستويين المحلي والدولي.

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