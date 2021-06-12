الغوج: نفكّر في إيقاف مسحات كورونا لغرض السفر وتطعيمات كورونا بسبب تجاهل الحكومة

أوضح نقيب الأطباء في ليبيا محمد الغوج، أن النقابة اضطرت إلى تمديد الاعتصام الجزئي أسبوعا وتصعيده لتجاهل الحكومة مطالبنا مع محاولتنا العديدة للتواصل معها.

الغوج، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “سمعنا وعودا وتطمينات غير رسمية لكن لم يصلنا أي رد رسمي من الحكومة على مطالبنا، ورفعنا ساعات إيقاف العمل هذا الأسبوع بالمستشفيات العامة من 9 صباحا إلى 3 ظهرا بدلا من 9 إلى 12 الأسبوع الماضي، واستثنينا من الإضراب القطاعات المذكورة في بياننا: الإسعاف والكلى والعناية والأورام والعمليات الطارئة والولادة”.

وتابع: “الحكومة لم تظهر أي بادرة حسن نية نحونا بل أرسلت إشارات بعكس ذلك”، ونطالبها باعتذار رسمي لوسمها الأطباء بالكسالى ووصف مدير إدارة دعم القرار لنا بالمليشيات الطبية، مضيفاً: “سمعنا باجتماع رئيس الحكومة ووزير الصحة اليوم، ولم نُدعَ إليه، ولا صدرت عنه حتى الآن نتائج رسمية، وإذا استمر تجاهل الحكومة فقد نضطر إلى التصعيد إلى مرحلة الإضراب الشامل، وهو ما لا نتمنى حدوثه”.

وأضاف: “نجتمع كل نهاية أسبوع مع النقابات الطبية لتقرير الخطوة المقبلة في هذا الحراك، وتواصلنا مع المنظمات الدولية كالصحة العالمية واليونسيف لأننا نفكّر في إيقاف مسحات كورونا لغرض السفر لغير حالات الاشتباه وتطعيمات كورونا أيضا خلال الأسبوع المقبل”.

واستكمل: “وضع العاملين بالقطاع العام بلغ مرحلة سيئة أدت إلى هجرتهم إلى القطاع الخاص، وهجرة الخبرات إلى بلدان العالم كلها، وهو ما يهدّد بانهيار النظام الصحي برمّته، ومستشفيات الجنوب تشكو نقص الأطقم الطبية والإمكانيات في أبسط المجالات الطبية كالولادة وغيرها، وكل هذا التدهور في القطاع الصحي يلوم المواطن عليه الطبيب بدل الحكومة، ويجب تفعيل التأمين الصحي للأطقم الطبية لمواجهتهم الأمراض المعدية والخطرة عن قرب”.

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