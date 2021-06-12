مفتاح: زيارة آكار تشكل اختبارا صعبا للسلطة التنفيذية في طرابلس

مفتاح، وفي تصريحات لقناة “سكاي نيوز عربية”، قال: “أن هذه الزيارة تشكل اختبارا صعبا للسلطة التنفيذية في طرابلس، سواء تعلق الأمر بحكومة الوحدة الوطنية أو بالمجلس الرئاسي، لأن أبرز مهمة لها هي إخراج المرتزقة من البلاد”.

ورأى أيضاً أن هذه الزيارة تشكل استباقا لمؤتمر “برلين 2” المرتقب في الثالث والعشرين من يونيو الجاري، لأن تركيا تحاول أن تبعث برسالة حتى تفرض الأمر الواقع على المجتمع الدولي.

وأشار مفتاح إلى أن أكار يتحدث عن قوات بلاده في ليبيا، كما لو أن هذه الأخيرة جزء من الأراضي التركية وليست دولة مستقلة “هذه حالة احتلال كاملة، يفترض أن تتم مواجهتها”.

وانتقد الكاتب تعامل حكومة الوحدة الوطنية مع هذه الزيارة، متسائلا عن الإجراءات المتخذة حيال قدوم وزير دفاع دولة أخرى بدون ترتيبات أو إعلان عن الزيارة.