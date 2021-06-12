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مفتاح: زيارة آكار تشكل اختبارا صعبا للسلطة التنفيذية في طرابلس

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رأى المحلل السياسي حسين مفتاح، أن الطريقة التي أجرى بها أكار زيارته إلى ليبيا، مؤخرا، تشكل امتهانا للسيادة الليبية، لأن الزيارة كانت معلنة، كما لم يكن ثمة مسؤولون ليبيون في الاستقبال، فبدا الوزير التركي كما لو أنه يتفقد قاعدة تابعة لبلاده وهو يلتقي ضباط من الجيش التركي.

مفتاح، وفي تصريحات لقناة “سكاي نيوز عربية”، قال: “أن هذه الزيارة تشكل اختبارا صعبا للسلطة التنفيذية في طرابلس، سواء تعلق الأمر بحكومة الوحدة الوطنية أو بالمجلس الرئاسي، لأن أبرز مهمة لها هي إخراج المرتزقة من البلاد”.

ورأى أيضاً أن هذه الزيارة تشكل استباقا لمؤتمر “برلين 2” المرتقب في الثالث والعشرين من يونيو الجاري، لأن تركيا تحاول أن تبعث برسالة حتى تفرض الأمر الواقع على المجتمع الدولي.

وأشار مفتاح إلى أن أكار يتحدث عن قوات بلاده في ليبيا، كما لو أن هذه الأخيرة جزء من الأراضي التركية وليست دولة مستقلة “هذه حالة احتلال كاملة، يفترض أن تتم مواجهتها”.

وانتقد الكاتب تعامل حكومة الوحدة الوطنية مع هذه الزيارة، متسائلا عن الإجراءات المتخذة حيال قدوم وزير دفاع دولة أخرى بدون ترتيبات أو إعلان عن الزيارة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • حكومة الوحلة الوطنية سقطت فى بئر الخيانة وسقط عنها ورقة التوت لنظهر عورات الدبيبة والافى وااكونى فكل من قابل هؤلاء الانجاس فهو خائن وغبى لان المحتل التركى يعاملهم على انهم عببد عنده وانهم اصحاب الارض ارث عن الاجداد !!!

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  • لو كنت مكان عقيلة صالح لخصصت اجتماع يوم الاثنين لموضوع اهم من الميزانية والسيادة الوطنية وهو فضبحة مطار معتيقة والتطاول على السيادة الوطنية وعلى مجلس النواب الذى كلف الجبش الوطنى بمحاربة الارهاب ورفض اتفاق العار بين السراج منفردا وتركيا الباطل .
    وبناء عليه يجب على البرلمان سحب الثقة من كل مسئول قابل الوغد التركى سحب الثقة من الدبيبة والافى والكونى وتنصيب المنفى رئيسا مؤقتا للبلاد وهو من يعين رئيس وزراء جدبد لتحصل حكومته على الثقة لفترة انتقالية لمدة عام

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