قرادة: أبرزها خريطة ليبيا.. 5 أخطاء خلال لقاء الدبيبة بقيادات وزارة الصحة

فند إبراهيم موسى قرادة، سفير ليبيا الأسبق في السويد والدنمارك، الأخطاء التي كانت بالصورة الموضوعة خلفية لقاء عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة خلال لقاءه بوزير الصحة وقيادات القطاع الصحي بمقر الوزارة.

وقال قرادة في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: “أخطاء في الصورة وواقعها، في الخريطة المرفقة في لرئيس الحكومة أثناء زيارته لوزارة الصحة كالتالي:

1. في الخريطة هناك ثلاث نقاط حمراء تربط طرابلس، مصراتة وسرت، فما تفسير ذلك، وأين باقي ليبيا؟.

2. لماذا خريطة ليبيا مقطوعة وناقصة، في اجتماع حكومي؟ (كما أن المصور غير واعي لقطع مسمى الحكومة في الصورة)

3. “مبادرة قوة الأمل” الشعار فضفاض وأقرب لمشروع مناورة وليس لمشروع صحي.

4. ما علاقة الصحة ووزارة الصحة بأن تكتب: “ليبيا لن تكون إلا واحدة” ثم تكتب “ليبيا ثلاث مرات”، هل هي تشجيع كرة قدم؟.

5. العلم يفترض أن يكون بجانب رئيس الحكومة.

6. لقاء وزارة الصحة من غير كمامات.

وتابع قرادة في تدوينته:” صحيح أنها وزارة الصحة، ولكن رئيس الحكومة هو المسئول ولديه “برتوكول ومراسم و اتصالات” من صميم مهامه القراءة السياسية وتفسيرها، فهكذا يسير عالم السياسة!، ومن ذلك اعتماد خريطة وشعارات حكومية موحدة.

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