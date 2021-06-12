ليبيا الان

اللواء المحجوب: طرابلس باتت محتلة من قبل تركيا التي سهّل دخولها لها تنظيم الإخوان

تم النشر منذُ 10 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، اليوم السبت، أن طرابلس باتت محتلة من قبل تركيا.

اللواء المحجوب، وفي تصريحات لقناة “سكاي نيوز عربية”، قال: “تركيا لم تظهر أي بوادر لاحترام سيادة ليبيا، والوفد التركي دخل طرابلس بكل عنجهية وبدون أي تنسيق مع السلطات الليبية”.

وأشار اللواء المحجوب، إلى أن “تركيا تتحكم بالمشهد في طرابلس وتفرض وجودها بالأمر الواقع”، مطالباً بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأوضح، أن الليبيون لن يسكتوا على الاحتلال التركي، مؤكداً أن “تنظيم الإخوان هو من سهل الوجود التركي في ليبيا، وجلبه ليدعمه فاحتل ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • المفروض ان يتضمن جدول اعمال مجلس النواب يوم الاثنين استجواب رئيس ااحكومة عن فضيحة مطار معتيقة وطرح الثقة بالحكومة واى مسئول قابل الوفد المتسلل للبلاد بطريقة همجية

    رد