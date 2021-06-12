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قطع المياه عن مدن الجبل بعد اعتداء على خط «أبوزيان- الرحيبات»

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت منظومة الحساونة-سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي، السبت، غلق الصمام المغذي لمدن الجبل وتوقف الضخ حتى الانتهاء من صيانة إحدى غرف الصمامات بخط «أبوزيان- الرحيبات».

ولجئ الجهاز إلى ذلك في محاولة منه لمعالجة تسرب للمياه بكميات كبيرة بخط «أبوزيان- الرحيبات»؛ جراء تعدي أحد المواطنين بمدينة الأصابعة على إحدى غرف الصمامات بالخط.

– فرق الصيانة تحاول السيطرة على تسريب مياه بخط ترهونة – أبوزيان

ويوم الإثنين، أعلنت منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي إن فرق الصيانة تحاول السيطرة على تسريب حدث بخط نقل المياه ترهونة – أبوزيان جراء تعرضه لاعتداء.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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