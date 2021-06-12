المحجوب: تركيا تتحكم بالمشهد في طرابلس وتفرض وجودها بالأمر الواقع

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء خالد المحجوب، اليوم السبت، أن طرابلس باتت محتلة من قبل تركيا.

وقال المحجوب، في تصريحات لقناة “سكاي نيوز عربية”، إن “تركيا لم تظهر أي بوادر لاحترام سيادة ليبيا، والوفد التركي دخل طرابلس بكل عنجهية وبدون أي تنسيق مع السلطات الليبية”.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي إلى أن “تركيا تتحكم بالمشهد في طرابلس وتفرض وجودها بالأمر الواقع”، مطالباً بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأوضح أن الليبيين لن يسكتوا على الاحتلال التركي، مؤكداً أن “تنظيم الإخوان هو من سهل الوجود التركي في ليبيا، وجلبه ليدعمه فاحتل ليبيا”.