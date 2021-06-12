وكيلا وزارة الداخلية للشؤون الفنية والمديريات يبحثان أبرز الملفات وتقييم الأوضاع الأمنية الحالية

طرابلس 13 يونيو 2021 (وال)- عقد السيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية ” فرج أقعيم العبدلي، اجتماعًا مع السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ” بشير الأمين ” بمكتبه بوزارة الداخلية – طرابلس.

هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الملفات التي تقع ضمن أولويات عمل الوزارة، كما تم تقييم الأوضاع الأمنية الحالية، وحصر المُختنقات التي تُواجه رجال الأمن في تأدية عملهم، والعمل على حلحلتها إضافتًا إلى كيفية تنسيق وتعاون الاختصاصات في تطوير العمل الأمني المُشترك، للرُقي بمستوى أداء مُنتسبي الداخلية لفرض سُلطة القانون، وللوصول للهدف المنشود؛ وهو أمن وأمان الوطن والمواطن الليبي بكافة أنحاء البلاد. (وال) ر ع/ ر ت

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