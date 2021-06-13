أبرزها خريطة ليبيا.. قرادة: 5 أخطاء خلال لقاء الدبيبة بإدارات وزارة الصحة

فند سفير ليبيا الأسبق في السويد والدنمارك، إبراهيم موسى قرادة، الأخطاء التي كانت بالصورة الموضوعة خلفية لقاء عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة خلال لقاءه بوزير الصحة وقيادات القطاع الصحي بمقر الوزارة.

قرادة، وفي تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قال: “أخطاء في الصورة وواقعها، في الخريطة المرفقة في لرئيس الحكومة أثناء زيارته لوزارة الصحة، أولها في الخريطة هناك ثلاث نقاط حمراء تربط طرابلس، مصراتة وسرت، فما تفسير ذلك، وأين باقي ليبيا؟، ولماذا خريطة ليبيا مقطوعة وناقصة، في اجتماع حكومي؟ (كما أن المصور غير واعي لقطع مسمى الحكومة في الصورة)، و“مبادرة قوة الأمل” الشعار فضفاض وأقرب لمشروع مناورة وليس لمشروع صحي، وما علاقة الصحة ووزارة الصحة بأن تكتب: “ليبيا لن تكون إلا واحدة” ثم تكتب “ليبيا ثلاث مرات”، هل هي تشجيع كرة قدم؟، والعلم يفترض أن يكون بجانب رئيس الحكومة، ولقاء وزارة الصحة من غير كمامات”.

وتابع: ”صحيح أنها وزارة الصحة، ولكن رئيس الحكومة هو المسئول ولديه “برتوكول ومراسم و اتصالات” من صميم مهامه القراءة السياسية وتفسيرها، فهكذا يسير عالم السياسة!، ومن ذلك اعتماد خريطة وشعارات حكومية موحدة”.

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