الدبيبة يبحث مع اقعيم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في خدمة المواطنين

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، السبت، وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم بطرابلس.

ونوقش خلال اللقاء أبرز الملفات الخاصة بعمل الداخلية أهمها مُستجدات الأوضاع الأمنية بالمنطقة الشرقية والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في خدمة المواطنين.

ومن جانبه أشاد الدبيبة على ماقدمه اقعيم من عمل وطني دؤوب في الفتره الأخيرة في بسط الأمن والمُساهمة في رفع المعاناة علي المواطن الليبي.

اقعيم، قدّم كُل الشُروحات التي تخص الأعمال الأمنية التي عمل عليها مُنذ توليه زمام الأمور وألية تعزيزها في كل المدن الليبية وتطرق الوكيل بالحديث علي كافة إحتياجات ومُتطلبات رجال الشرطة وكيفية تقديم التسهيلات لهم من الحكومة للنهوض بمستوي أداءهم لفرض هيبة الدولة وسُلطة القانون.

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