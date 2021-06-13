“وكيل الداخلية” يعرض على الدبيبة احتياجات الوزارة والخطط الأمنية المقبلة

التقي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية ” فرج أقعيم العبدلي”، برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة عدد من الموضوعات وأبرز الملفات الخاصة بعمل الداخلية أهمها مُستجدات الأوضاع الأمنية بالمنطقة الشرقية والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في خدمة المواطنين .

وقدم العبدلي، بحسب بيان صادر عن مكتبه، كُل الشُروحات التي تخص الأعمال الأمنية التي عمل عليها مُنذ توليه زمام الأمور وألية تعزيزها في كل المدن الليبية، وتطرق الوكيل بالحديث علي كافة احتياجات ومُتطلبات رجال الشرطة وكيفية تقديم التسهيلات لهم من الحكومة للنهوض بمستوي أداءهم لفرض هيبة الدولة وسُلطة القانون .

اللقاء والذي يُعد كبيراً في فحواه أصر من خِلاله رئيس الوزراء على معرفة الخطط الأمنية القادمة للوزارة ومدى تعاون و استجابة الشارع العام لعملها ليختتم اللقاء بوعود ستؤدي لنقله نوعية في عمل المؤسسة الشرطية ، بحسب البيان.