أول مذكرة تفاهم بين جامعتي مصراتة والجفرة من 6 بنود

قالت جامعة مصراتة، إنه لفتح آفاق التآزر بين جامعة مصراتة وكل المؤسسات التعليمية في البلاد، وسعيًا للاستفادة الكاملة والمُثلى وتبادل الخبرات بين كل المؤسسات التعليمية، وقّعت جامعة مصراتة السبت، مذكرة تفاهم وتعاون مع جامعة الجفرة؛ تفعيلًا لبرامج التعاون بين المؤسسات والهيئات العلمية، وتوثيقًا لأواصر التكامل الأكاديمي والبحثي والتطبيقي، وسعيًا لتنمية القدرات البشرية والربط بين الجامعتين في كل المجالات العلمية والأكاديمية.
وأضافت، أن جامعة مصراتة مُمثلةً في رئيسها الدكتور “فرج علي أبوشعالة”، وجامعة الجفرة مُمثلةً في رئيسها الدكتور “يوسف جلالة” وقعا بنود الاتفاقية كالتالي:
- وضع خطط التعاون المشترك وآليات التنفيذ مع الأدوات والأقسام لدى الجامعتين.
- تبادل زيارة أعضاء هيئة التدريس والخبراء لإلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات والملتقيات العلمية.
- تبادل المطبوعات والنشرات والرسائل العلمية والمؤلفات والدوريات التي تصدر عن الجامعتين.
- دعم الدراسات العليا لدى الطرفين.
- الإشراف المشترك أو المباشر على البحوث العلمية المقدمة للنشر أو الترقية.
- التعاون في تقديم الاستشارات التعليمية والأكاديمية والفنية والإدارية.
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