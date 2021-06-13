أول مذكرة تفاهم بين جامعتي مصراتة والجفرة من 6 بنود

قالت جامعة مصراتة، إنه لفتح آفاق التآزر بين جامعة مصراتة وكل المؤسسات التعليمية في البلاد، وسعيًا للاستفادة الكاملة والمُثلى وتبادل الخبرات بين كل المؤسسات التعليمية، وقّعت جامعة مصراتة السبت، مذكرة تفاهم وتعاون مع جامعة الجفرة؛ تفعيلًا لبرامج التعاون بين المؤسسات والهيئات العلمية، وتوثيقًا لأواصر التكامل الأكاديمي والبحثي والتطبيقي، وسعيًا لتنمية القدرات البشرية والربط بين الجامعتين في كل المجالات العلمية والأكاديمية.

وأضافت، أن جامعة مصراتة مُمثلةً في رئيسها الدكتور “فرج علي أبوشعالة”، وجامعة الجفرة مُمثلةً في رئيسها الدكتور “يوسف جلالة” وقعا بنود الاتفاقية كالتالي: