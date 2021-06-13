محلل سياسي: جماعة الإخوان قررت أن تبدأ مبكرا في تنفيذ مخططها لإخلاء الساحة لعملائها

أوضح المحلل السياسي سالم الغزال، اليوم الأحد، أن جماعة الإخوان قررت أن تبدأ مبكرا، في تنفيذ مخططها لإخلاء الساحة لعملائها، عن طريق ضرب الهدوء الأمني في البلاد، من خلال تنفيذ عمليات تفجير عشوائية، ونسبتها إلى تنظيم داعش.

الغزال، وفي مداخلة هاتفية لقناتنا، قال: “جماعة الإخوان تعلم أنه من المستحيل تزوير الانتخابات المقبلة، عبر التلاعب بالأصوات، في ظل الاهتمام الدولي والإقليمي الواسع بالانتخابات الليبية، ونتيجتها، لذا قررت اللجوء إلى طريقة أخرى للتزوير”.

وأضاف: “تعتمد طريقة الجماعة الإخوانية على إشعال الشارع بسلسلة من التفجيرات، حتى تخيف المواطنين من المشاركة، وبالتالي يحدث عزوف عن صناديق الاقتراع، وبالتالى لا ينزل للتصويت في الانتخابات، إلا أتباع الجماعة، الذين سيصوتون بالأمر لمرشحيها، وحلفائهم مثلما حدث في انتخابات البرلمان والمؤتمر الوطني العام”.

وعن سر بدء الجماعة في تنفيذ مخططها مبكرا، قبل نحو ستة أشهر على موعد الانتخابات، قال الغزال: “هذا طبيعي لأنه كلما مر الوقت، زاد الاهتمام بالانتخابات، وقلت فرص إحداث تأثير على عقول المواطنين، في ظل الزخم الذى سيتصاعد كلما تقدمت الدولة نحو هذا الاستحقاق، وهو ما جعل الجماعة تسعى للبدء في مخططها، قبل أن يصبح تنفيذه مستحيلا، أو قليل التأثير، أو تجد نفسها متورطة في مواجهة مع المجتمع الدولي”.

وتابع الغزال: “أيضا فإن بدء الجماعة في مخططها مبكرا يمكنها من نفى المسئولية عما يجرى، في ظل اعترافها الظاهري بالانتخابات، ودعوتها لإجرائها، أما إذا حدث تطور من أي نوع، أدى إلى التأكد من أن مرشحيها لن يكون لهم حظوظ في الانتخابات، فإن أي تحرك منها في هذا التوقيت سيكون من السهل كشفه، وتأكيد وقوفها خلفه”.

الغزال، أكد أن “جماعة الإخوان الإرهابية، لن تتوقف عن تنفيذ الخطط الخبيثة، لغاية تحقيق أهدافها الرامية إلى ضمان البقاء داخل المشهد السياسى، باعتبار أن ليبيا هي المعقل الأخير المتبقى للجماعة، الذي يمكن أن ينقذ كبار قادتها، من التغيرات الحادة التى تجرى في المنطقة، وتصب في الغالب ضد مصالحها حيث تسعى الجماعة هذه الأيام، إلى تنفيذ مخطط متكامل لـ”تكتيف الليبيين”، ومنعهم من المشاركة في الانتخابات، عن طريق إثارة الخوف بسلسلة من التفجيرات الإرهابية، التى تتآزر مع المراوغات السياسية لتحقيق الهدف النهائى، وهو الهيمنة التامة على المشهد السياسي”.

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