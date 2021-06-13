ناصر: السراج هو من استجلب الأتراك والمرتزقة للأراضي الليبية

وقال المحلل السياسي، سعيد ناصر، إن زيارة الوفد التركي جاءت تلبية “لجنون عظمة وأحلام الوهم لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعودة الدولة العثمانية، فهو يعتبر أن ليبيا أرض أجداده مستغلا في الوقت نفسه جماعات الإخوان في ليبيا لإنقاذ بلاده من الأزمة الاقتصادية”.

سعيد، وفي تصريحات لـ”موقع سكاي نيوز”، أن “أردوغان يعوض رفض الاتحاد الأوروبي له بمحاولة إثبات وجوده في إفريقيا”، مؤكدا أن “الوجود التركي في بلاده على هذا النحو بمثابة احتلال ويجب أن تسترد ليبيا سيادتها الوطنية”.

وأردف أن الزيارة تعتبر عادية في ظل ما تعاني منه ليبيا من جراء التدخل الأجنبي فيها بعد سنة 2011، “فبعد أن كانت دولة مستقرة وذات سيادة أصبحت مرتعا للمخابرات العالمية والقواعد العسكرية”، بحسب قوله.

واعتبر سعيد أن “عدم التنسيق للزيارة بين الجانبين التركي والليبي، واستقبال الجنود الأتراك وسفير أنقرة في ليبيا منفردين لوزير دولتهم من دون وجود المراسم الدولية المتعارف عليها يعتبر “إهانة وتحد من قبل المحتل التركي”، خاصة أن الزيارة جاءت في ذكرى إجلاء القوات الأميركية عن قاعدة معيتيقة، لافتا إلى أنها مجرد زيارة يجريها وزير دفاع لإحدى “مستعمراته العثمانية”، بحسب قوله.

وأوضح سعيد، أن “رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، هو من استجلب الأتراك والمرتزقة للأراضي الليبية بعدما أبرم اتفاقية الدفاع المشترك.

وذكر أن انتهاك السيادة الليبية من قبل “المحتل التركي” مستمر ولا تتوقف فقط عند الزيارة ولكن أيضا بالجسر الجوي المسير يوميا لقاعدة الوطية العسكرية، “من أجل العودة مرة آخر للحقبة العثمانية التي تأسست على فرض الأتاوات والغزو والسيطرة والتوسع وتحقيق الأطماع”، محذرا من خطورة تحقيق هذه المطامع.

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