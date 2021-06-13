الدبيبة يبحث مع وكيل وزارة الداخلية مُستجدات الأوضاع الأمنية بالمنطقة الشرقية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم العبدلي، أمس، مُستجدات الأوضاع الأمنية بالمنطقة الشرقية والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في خدمة المواطنين.

واستقبل الدبيبة، وكيل وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس، أمس في اللقاء الأول من نوعه للعبدلي، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أمس.

وناقش اللقاء أبرز الملفات الخاصة بعمل وزارة الداخلية، فيما أشاد الدبيبة بجهود وكيل وزارة الداخلية من «عمل وطني دؤوب في الفترة الأخيرة في بسط الأمن والمُساهمة في رفع المعاناة علي المواطن الليبي» ..

وقدم وكيل وزارة الداخلية كُل الشُروحات التي تخص الأعمال الأمنية التي عمل عليها، مُنذ توليه زمام الأمور وآلية تعزيزها في كل المدن الليبية وتطرق الوكيل بالحديث علي كافة احتياجات ومُتطلبات رجال الشرطة وكيفية تقديم التسهيلات لهم من الحكومة للنهوض بمستوي أدائهم لفرض هيبة الدولة وسُلطة القانون..

ووصف البيان اللقاء بأنه «يُعد كبيراً في فحواه»، مضيفا أن رئيس الوزراء أصر من خلاله على معرفة كافة الخطط الأمنية القادمة للوزارة، ومدى تعاون واستجابة الشارع العام لعملها.

وأوضح البيان أن اللقاء انتهى «بوعود ستؤدي لنقله نوعية في عمل المؤسسة الشرطية والعمل المناط بكل عناصرها في كافة عموم البلاد».

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