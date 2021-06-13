«الحاجي»: الشعب الليبي يعتبر العلاقة مع تركيا «تاريخية ومصيرية»

اعتبر الناشط السياسي جمال الحاجي أن الدولة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان تعد أهم حليف أستراتيجي للشعب الليبي الذي يقدر بكل أطيافه وقواه الدعم التركي لحماية ثورة فبراير، على حد قوله.

وقال «الحاجي»، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، «تركيا حليف استراتيجي مهم جداً للشعب الليبي، وأكرر الشعب الليبي الذي يقدر بمختلف أطيافه وقواه دعم تركيا لحماية ثورة فبراير وحماية الشرعية في ليبيا وحماية العاصمة من الانقلابي وقوات المرتزقة»، حسب وصفه وتعبيره.

وأضاف أن «علاقة تركيا بليبيا أكبر من أن يقدرها أو يقررها المسمى مجتمع دولي أو من ينصبهم المجتمع الدولي ومبعوثي الأمم المتحدة على غرار “السراج” وزمرته أو الصفقة الأخيرة المؤقته اليوم “متعددة” الأغراض والمهام».

واختتم الناشط السياسي المؤيد للغزو التركي لليبيا قوله: «الشعب الليبي يذهب بعلاقته مع تركيا لأبعد مما يسمونه اليوم علاقة المصالح بل علاقة تاريخية مصيرية».