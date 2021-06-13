«بويصير»: وعي الليبيين لا يؤهلهم لبناء دولة

زعم محمد بويصير، الأمريكي الليبي المقيم في تكساس الأمريكية، وتقدمه قنوات الإخوان المسلمين ضيفاً على برامجها بوصفه «محلل سياسي»، أن وعي الليبيين لا يؤهلهم لبناء دولة، بحسب وصفه.

وقال بويصير، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أحترم أهلي في ليبيا وأحبهم. لكن وعيهم لا يؤهلهم لبناء دولة للأسف”.

وأضاف في منشور آخر “الانتخابات هي وسيلة الشعوب المتحضرة للتغيير بدلا من العنف، ولكن ذلك له شروطه وأولها أن تكون حرة ونزيهة. الليبيون يحتاجون للتغيير، فقد قتلهم البؤس بمكوناته الاقتصادية والمعنوية، ولكن الكثيرين لا يعرفون أن الانتخابات هي سبيلهم للتغيير”.

وتابع “هل هي فقط تغيير للأشخاص، أم أكبر وأوسع من هذا، أي تغيير للممارسات والسياسات والنظم وبالتالي صياغة الحياة بشكل جديد ومختلف”.

واستطرد “تحرير الاقتصاد من احتكار الحكومةً؛ هو وحده التغيير الذي يمكن أن يفتح الباب واسعا أمام صياغة الحياة بشكل جديد ومختلف. بمعنى البدء في صياغة الحياة الكريمة”.

واستكمل “السياسة ليست إلا البنية الفوقية للوضع الاقتصادي للمجتمع، الاقتصاد البائس ينتج سياسة بائسة، أما الاقتصاد المزدهر فينتج سياسة مثمرة”.