سميرة الفرجاني: متى يتوقف «باشاغا» عن الكذب؟

دعت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الإنقاذ السابقة، فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة إلى تحري الصدق في القول التوقف عن الكذب في الحديث والتصريحات، على حد وصفها.

ونشرت «الفرجاني»، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، صورة لفتحي باشاغا مع عدد من الشخصيات منهم العضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، نعمان بن عثمان، وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، قائلة: «إلى متى يستمر أمثال هؤلاء في الضحك على الليبيين واستغفالهم».

وأضافت ساخرة من تصريحات «باشاغا» التي تبرأ فيها من معرفة «ابن عثمان»، قائلة: «قالك مايعرفش من نعمان وهو مصور هو وياه وما عنداش علاقة بخالد شكشك مع إن شكشك ولد حزبه وزيتهم في دقيقهم اخونجية زي بعض… متي يتوقف باش اغا عن الكذب؟»، حسبما قالت ووصفت.

دعت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الإنقاذ السابقة، فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة إلى تحري الصدق في القول والتوقف عن الكذب في الحديث والتصريحات، على حد وصفها.

ونشرت «الفرجاني»، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، صورة لفتحي باشاغا مع عدد من الشخصيات منهم العضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، نعمان بن عثمان، وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، قائلة: «إلى متى يستمر أمثال هؤلاء في الضحك على الليبيين واستغفالهم».

وأضافت ساخرة من تصريحات «باشاغا» التي تبرأ فيها من معرفة «ابن عثمان»، قائلة: «قالك مايعرفش من نعمان وهو مصور هو وياه وما عنداش علاقة بخالد شكشك مع إن شكشك ولد حزبه وزيتهم في دقيقهم اخونجية زي بعض… متي يتوقف باشاغا عن الكذب؟»، حسبما قالت ووصفت.