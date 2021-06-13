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وزير الداخلية يبحث مع نظيره التركي آليات تطوير قدرات الشرطة الليبية

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحث وزير الداخلية عميد خالد مازن، مع نظيره التركي سليمان صويلو، آليات تطوير قدرات الشرطة الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع مازن مع صويلو، بديوان رئاسة الوزراء اليوم، والذي يزور ليبيا ضمن وفد رفيع المستوى، وفق بيان لوزارة الداخلية اليوم.

وشهد الاجتماع التباحث حول العديد من الملفات والموضوعات التي تهم البلدين، خاصة ما يتعلق بتطوير قدرات الشرطة الليبية.

كما تطرق اللقاء للتعاون الأمني بين البلدين، فيما يخص مكافحة العديد من الظواهر وتقييم الجهود التي بذلت بالخصوص .

وأظهرت صور نشرتها وزارة الداخلية، اجتماع مازن أيضا مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، والذي يتواجد أيضا ضمن الوفد التركي رفيع المستوى في طرابلس.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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