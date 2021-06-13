1.3 مليون دولار من اليابان لحماية صحة النساء بالمجتمعات الأكثر تهميشا في ليبيا

قدمت حكومة اليابان، لصندوق الأمم المتحدة للسكان 1.3 مليون دولار لدعم الجهود الوطنية لـ«حماية صحة وكرامة النساء والفتيات في المجتمعات الأكثر ضعفًا وتهميشًا في ليبيا».

وبموجب المشروع، تشارك اليابان وصندوق الأمم المتحدة للسكان في زيادة الوصول إلى خدمات الاستجابة الأساسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي وخدمات الصحة الإنجابية في ليبيا للنساء والفتيات، خاصة في أعقاب COVID-19، وفق بيان للصندوق اليوم.

فيما زار القائم بأعمال السفير الياباني في ليبيا، ماساكي أماديرا، المكان الآمن للنساء والفتيات التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان في طرابلس، بحسب البيان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا