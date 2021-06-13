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«بعيو» لـ«الشعب الليبي»: انتخبوا رئيسكم فأنتم القاعدة الشرعية الأقوى

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام محمد بعيو، اليوم الأحد، كافة أطياف الشعب الليبي أن يكون لديهم الوعي بسرعة انتخاب رئيسهم دون النظر إلى أي إجراءات أو نصوص لأنهم هم الأصل الشرعي الذي تستند منه النصوص.

وقال «بعيو»، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، «أيها الليبيون سلطات الأمر الواقع التي ستُنهونها بأيديكم يوم 12/24 وتستعيدون حقكم في منح ومنع الشرعية».

وطالب رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام الشعب الليبي بعدم السماح بأن يهددهم أو يبتزهم أي شخص أو ميام، قائلا: «لا تسمحوا لها أن تهددكم وتبتزكم بالقاعدة الدستورية فأنتم القاعدة الشرعية الأقوى..انتخبوا رئيسكم وارفعوا رؤوسكم».

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المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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