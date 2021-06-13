وزير الداخلية يبحث مع نظيره التركي التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية عميد خالد مازن مع نظيره التركي سليمان صويلو التعاون الأمني بين البلدين.

وبحث الجانبين خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس العديد من الملفات والموضوعات التي تهم البلدين، خاصة ما يتعلق منها بتطوير قدرات الشرطة الليبية، كما تم التطرق للتعاون الأمني بين البلدين فيما يخص مكافحة العديد من الظواهر وتقييم الجهود التي بذلت بالخصوص.

ووصل وفد تركي رفيع المستوى إلى ليبيا الجمعة بتوجيهات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

وبحسب وكالة الأناضول فإن الوفد التركي الذي يزور ليبيا بتوجيهات من أردوغان يضم وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو والداخلية سليمان صويلو والدفاع خلوصى آكار بالإضافة إلى ورئيس الاستخبارات ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية ومتحدث الرئاسة.