«الزوبية»: زيارة الوفد التركي المفاجئة لمنع «الكيان الإسرائيلي» من الاقتراب من ليبيا

زعم جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي السابق في «حكومة الإنقاذ»، أن سبب الوصول المفاجئ للوفد التركي الأمني إلى ليبيا، هو قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بزيادة مشاركته في مناورات صقلية، وفقا لتعبيره.

وقال الزوبية، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “سبب الوصول العاجل للوفد التركي الأمني والعسكري كان قرار جيش الكيان «الإسرائيلي» بزيادة مشاركته في مناورات صقلية”.

وأضاف “رأت تركيا أن نطاق عمليات طيرانه «الإسرائيلي»، ستشمل كل شواطئ ليبيا بعد اتفاقها مع صدام ولد الأسير ورغبتها في النفط الليبي واتفاق تركي بريطاني إيطالي للوقوف دون ذلك”.

وكان مصدر أمني مسؤول، قد كشف أمس السبت، في اتصال هاتفي مع صحيفة «الساعة 24» عن تفاصيل زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى العاصمة طرابلس، قادماً من صقلية، والتي لم تخضع للتنسيق المسبق من قبل السلطات الأمنية الليبية في قاعدة معيتيقة.

وأكد ذات المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته لدواعٍ أمنية، أن الضباط الأتراك أبلغوا برج المراقبة وعددا من المسؤولين في المطار، بأن شخصية مهمة ستصل بعد ساعة إلى معيتيقة، وطالبوا بإخلاء وإبعاد كل القوة المسلحة المتواجدة بالقرب من القاعدة.

وأوضح ذات المصدر، أن عددا من القوات التركية انتشرت داخل قاعدة معيتيقة قبل هبوط طائرة وزير الدفاع خلوصي أكار، وقامت بتأمينه حتى خروجه وذهابه إلى مقر قيادة القوات التركية، التي وصفها بأنها تنتهك سيادة البلاد، وأنها عبارة عن احتلال، ولم تستأذن بالدخول والخروج.

وتواصلت صحيفة “الساعة 24” مع عدد من المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية، والذين نفى بعضهم علمهم المسبق بالزيارة، ورفض آخرون التعليق عليها.