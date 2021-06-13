سميرة الفرجاني: متى يتوقف باشاغا عن الكذب؟

دعت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بما يسمى حكومة “الإنقاذ” السابقة، فتحي باشاغا وزير الداخلية بما يسمى “حكومة الوفاق” السابقة إلى تحري الصدق في القول التوقف عن الكذب في الحديث والتصريحات، على حد وصفها.

ونشرت الفرجاني، عبر فيسبوك، صورة لفتحي باشاغا مع عدد من الشخصيات منهم العضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، نعمان بن عثمان، وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، قائلة: “إلى متى يستمر أمثال هؤلاء في الضحك على الليبيين واستغفالهم”.

وأضافت ساخرة من تصريحات باشاغا التي تبرأ فيها من معرفة “ابن عثمان”، قائلة: “قالك ما يعرفش من نعمان وهو مصور هو وياه وما عنداش علاقة بخالد شكشك مع إن شكشك ولد حزبه وزيتهم في دقيقهم اخونجية زي بعض… متي يتوقف باش اغا عن الكذب؟»، حسبما قالت ووصفت.

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