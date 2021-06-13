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عمل شاق ينتظر ليبيا لمكافحة مهربي الوقود

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشغل ملف تهريب الوقود الرأي العام في ليبيا وسط مطالبات من المواطنين بضرورة وضع حلول سريعة للملف الذي يسهم في خسارة 750 مليون دولار سنويا وفقا لتقديرات مؤسسة النفط.

وتشير ترجيحات المهتمين بالشأن الاقتصادي إلى إمكانية ارتفاع وتيرة التهريب خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة أسعار البنزين في دول الجوار وذلك بعد ما أعلنت السلطات في السودان رفع الدعم عن الوقود ليبلغ سعر اللتر 290 جنيها، فيما رفعت السلطات التونسية سعر الوقود قبل نحو شهرين ليتجاوز الدينارين.

وشددت مطالبات خبراء الاقتصاد في ليبيا على ضرورة حماية الحدود للحفاظ على تماسك الاقتصاد المحلي في بلد لا يتجاوز فيه سعر لتر البنزين الـ15 قرشا.

وتخصص ليبيا سنويا أموالا كبيرة لتغطية ملف الدعم للوقود إذ شمل مقترح الحكومة الخاص بميزانية عام 2021 تصورا لباب الدعم يقدر بـ20 مليار دينار سيخصص جزء كبير منه لتوريد الوقود.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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