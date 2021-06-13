عمل شاق ينتظر ليبيا لمكافحة مهربي الوقود

يشغل ملف تهريب الوقود الرأي العام في ليبيا وسط مطالبات من المواطنين بضرورة وضع حلول سريعة للملف الذي يسهم في خسارة 750 مليون دولار سنويا وفقا لتقديرات مؤسسة النفط.

وتشير ترجيحات المهتمين بالشأن الاقتصادي إلى إمكانية ارتفاع وتيرة التهريب خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة أسعار البنزين في دول الجوار وذلك بعد ما أعلنت السلطات في السودان رفع الدعم عن الوقود ليبلغ سعر اللتر 290 جنيها، فيما رفعت السلطات التونسية سعر الوقود قبل نحو شهرين ليتجاوز الدينارين.

وشددت مطالبات خبراء الاقتصاد في ليبيا على ضرورة حماية الحدود للحفاظ على تماسك الاقتصاد المحلي في بلد لا يتجاوز فيه سعر لتر البنزين الـ15 قرشا.

وتخصص ليبيا سنويا أموالا كبيرة لتغطية ملف الدعم للوقود إذ شمل مقترح الحكومة الخاص بميزانية عام 2021 تصورا لباب الدعم يقدر بـ20 مليار دينار سيخصص جزء كبير منه لتوريد الوقود.

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