الأمين: الديمقراطية هي أن تعرف ما سيفعله الحلاق قبل وضع رأسك

رأى وزير الثقافة الأسبق، الحبيب الأمين، أن “الديمقراطية”، هي أن تعرف ما سيفعله الحلاق قبل وضع رأسك.

وقال الأمين، في تغريدة له، على تويتر: “الديمقراطية هي أن تعرف ما سيفعله الحلاق قبل أن تضع رأسك بين يديه”.

وأضاف “إلا إذا كنت ستخسر صوتك وشعرك صمتا وستنتظر الدورة الانتخابية القادمة وقدوم حلاقين جدد”.

وتابع في تغريدة أخرى “الديمقراطية النزيهة كلعبة سياسية ذات قواعد منظمة لا تبدأ يوم الاقتراع بل إن مؤشرات الفوز بانتخابات حرة ذات نزاهة ووثوقية سوف ترصد منذ اعتماد الوثيقة الدستورية وصدور قانون الانتخاب”.

واستطرد “الدخول إلى قاعات التصويت بوثيقة مفصلة وقانون انتخابي مثقوب سيخرج الديمقراطية عارية من الصحة”.

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