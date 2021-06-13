ليبيا الان

المشري للوفد التركي: يجب ضمان نزاهة الانتخابات

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال لقائه الوفد التركي الذي يزور طرابلس التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها الرابع والعشرين من ديسمبر، وضرورة ضمان نزاهة الانتخابات ومعاقبة المعرقلين لها.

جاء ذلك خلال استقبال المشري رفقة النائب الأول محمد بقي والنائب الثاني صفوان المسوري  وفداً تركيًّا رفيع المستوى يضم كلاًّ من وزير الخارجية “مولود تشاووش أوغلو” ووزير الدفاع “خلوصي أكار” ووزير الداخلية “سليمان صويلو”، ورئيس هيئة الأركان “يشار غولر” ورئيس الاستخبارات “هاكان فيدان”، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية “فخر الدين ألطون” والمتحدث باسم الرئاسة التركية “إبراهيم قالن” بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وأكد المشري على حق الشعب في أن يقول كلمته في مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية وأعرب عن تقديره الكامل للدور التركي الداعم للاستقرار في ليبيا.

وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم صالح الشعبين الليبي والتركي كما تم التطرق إلى مؤتمر برلين 2 المزمع عقده في الثالث والعشرين من يونيو الحالي. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون .
    فكلامك يناقض افعالك واول من يحاول عرقلة اجراء الانتخابات فة موعدها هو انت وجرذان الخرفان ولكن التيار اعلى منكم وسيجرف الجرذان واى انتخابات كما قال رئيس مفوضية اللنتخابات تعنى سقوطكم فيها والبديل العسكرى ايضا يعنى سحقكم .
    فمن يتابع زيارة اكار الحمار على عجل وزعر بامر من اردوغان يعرف ان رحيل الاتراك والمرتزقة اصبح مؤكدا عقب مقابلة بايدن لاردوغان وسيأمره بذلك وسينفذ ام الامريكان فورا

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