المشري للوفد التركي: يجب ضمان نزاهة الانتخابات

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال لقائه الوفد التركي الذي يزور طرابلس التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها الرابع والعشرين من ديسمبر، وضرورة ضمان نزاهة الانتخابات ومعاقبة المعرقلين لها.

جاء ذلك خلال استقبال المشري رفقة النائب الأول محمد بقي والنائب الثاني صفوان المسوري وفداً تركيًّا رفيع المستوى يضم كلاًّ من وزير الخارجية “مولود تشاووش أوغلو” ووزير الدفاع “خلوصي أكار” ووزير الداخلية “سليمان صويلو”، ورئيس هيئة الأركان “يشار غولر” ورئيس الاستخبارات “هاكان فيدان”، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية “فخر الدين ألطون” والمتحدث باسم الرئاسة التركية “إبراهيم قالن” بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وأكد المشري على حق الشعب في أن يقول كلمته في مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية وأعرب عن تقديره الكامل للدور التركي الداعم للاستقرار في ليبيا.

وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم صالح الشعبين الليبي والتركي كما تم التطرق إلى مؤتمر برلين 2 المزمع عقده في الثالث والعشرين من يونيو الحالي.