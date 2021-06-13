الدبيبه يبحث مع وفد تركي مذكرات التفاهم بين البلدين

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه مع وفد تركي يزور العاصمة طرابلس آخر التطورات حول مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة في اجتماع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي الليبي التركي و سبل ‏وضعها موضع التنفيذ.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبه السبت بوفد تركي رفيع المستوى ضم ّ كلا من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي آكار، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون.

وأجرى الجانبان مشاورات حول مؤتمر برلين 2 المرتقب، كما بحثا برامج التدريب المشتركة في المجالين الأمني والعسكري، حيث أبدى الجانب التركي استعداده لتوفير خبراته ودعمه الفني في مجال ‏الإنتخابات.

‏وحضر اللقاء وزير الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الداخلية خالد مازن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ووزير الدولة للشؤون السياسية والاتصال وليد اللافي، ورئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.