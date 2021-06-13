معيتيق: الليبيون ينتظرون من «برلين 2» وضع حد للتدخل الخارجي عسكريا وسياسيا في الشأن الليبي

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق السابقة، أحمد معيتيق، إن الليبيين ينتظرون من المشاركين في مؤتمر برلين 2 المقرر انعقاده في 23 يونيو الحالي، أن يتوافقوا على «وضع حد للتدخل الخارجي عسكريا وسياسيا في الشأن الليبي».

وتابع معيتيق، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم، أنه «في الوقت الذي يشهد مسار الإعداد للانتخابات في بلادنا تعثرا كبيرا، تنظم ألمانيا بمشاركة الأمم المتحدة في 23 من الشهر الحالي مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا».

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وأضاف أن الليبيين ينتظرون من المشاركين في هذا المؤتمر أيضا أن يتبنوا دبلوماسية متعددة الأطراف مسؤولة وتعاونية تقوم على مبدأ احترام السيادة الليبية والتزام الحياد أمام الفرقاء الليبيين والمساهمة في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي.

ولفت إلى أنه كان له لقاءات عديدة خلال الفترة الماضي بإيطاليا، إحدى البلدان المشاركة في مؤتمر برلين، مع ممثلي «جماعات ضغط» ورؤساء أحزاب وأعضاء من الحكومة، أكدت من خلالها رفض الليبيين مصادرة حقهم في الأمن والسلم والاستقرار، وحرصهم على أن تكون أهم مخرجات مؤتمر برلين الثاني «إعادة القرار للشعب الليبي»، عبر إجراء الاستحقاق الانتخابي في وقته، «فليبيا لا بد أن تعود إلى الليبيين».

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