شركة هاتف ليبيا: هذا هو سبب الانقطاع الأخير للاتصالات في الشرق والجنوب

ليبيا – كشفت فرق الصيانة التابعة لشركة هاتف ليبيا عن سبب انقطاع الاتصالات الأخير في المنطقتين الشرقية والجنوبية.

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بيان صحفي صادر عن الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة تابعته صحيفة المرصد، قال: إن هذا الانقطاع مرده أعمال سرقة وتخريب استهدفت كابل الألياف البصرية في منطقة العقيلة الواقعة بين سرت وراس لانوف. فيما تمكنت فرق الصيانة من ربط كابل الألياف البصرية المقطوع.

وأضاف البيان: إن هذه الفرق تمكنت أيضًا من إعادة خدمات الاتصالات لكامل المنطقتين الشرقية والجنوبية خلال ساعات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية