وزير خارجية تركيا: ندعم استقرار ووحدة ليبيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعم بلاده لاستقرار ووحدة ليبيا.

وأكد الوفد التركي الذي يرأسه وزير الخارجية خلال لقائه المنفي في العاصمة طرابلس استمرار التعاون في مجالات تدريب المؤسسات الأمنية والشرطية، وإزالة الألغام، إلى جانب التعاون في ملفات الحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وبحث الجانبين دعم المسار السياسي وتوحيد الجهود الإقليمية من أجل توافق دولي يدعم استقرار وأمن ووحدة ليبيا كما تم التشاور بشأن مؤتمر برلين ودعم المسار السياسي.

كما جرى خلال اللقاء متابعة مخرجات ونتائج اللقاءات السابقة بدءاً من زيارة رئيس المجلس الرئاسي إلى تركيا في مارس الماضي، وما تلاها من زيارات بين البلدين.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية تعزيز فرص التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر اللقاء كل من وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، ووزير الداخلية خالد مازن.