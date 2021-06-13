إنقاذ 119 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة قبالة سواحل ليبيا

ليبيا- أعلن الناطق باسم القوات البحرية في طرابلس مسعود إبراهيم إنقاذ 119 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم نحو شواطئ أوروبا.

بيان صحفي صادر عن مسعود اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن هؤلاء كانوا على متن زورق مطاطي، فيما تمكنت قوارب جهاز خفر السواحل في طرابلس تحركت فور تلقي نداء استغاثة بعد التجهز بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال.

وأكد البيان أنه جرى فور إتمام عملية الإنقاذ إنزال المهاجرين غير الشرعيين في نقطة مرسي ديله بالزاوية، وتسليمهم إلى البحث الجنائي هناك، في وقت سيتابع فيه جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار دوره الإنساني عملية رعايتهم واستكمال إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

وأضاف البيان: إن هذه العملية نفذتها قوات خفر السواحل في طرابلس على غرار العمليات التي سبقتها تأتي في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية، وتقديم خدمات البحث والانقاذ في منطقة المسؤولية التابعة إلى دولة ليبيا.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية