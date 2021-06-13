طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 13 يونيو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 13 يونيو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة فإن تكاثر للسحب تشهده مناطق الشمال الشرقى هذا اليوم مصحوبة بخلايا رعدية على مناطق الجبل الأخضر ،بينما يبقى الطقس معتدلا على باقي مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب ، مع احتمال ظهور شبورة مائية أخر الليل و الصباح الباكر على بعض مناطق الساحل .

• الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: مابين (25- 30) مْ بينما تتراوح على الدواخل مابين (31- 34) مْ وتسجل زيادة طفيفة من يوم الغد .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: تكاثر للسحب هذا اليوم على اغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا رعدية على مناطق الجبل الأخضر وظهور ضباب أخر هذه الليلة والصباح الباكر.

• الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة و المعتدلة تنشط مساء الغد على المناطق الساحلية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24- 29) مْ على اغلب المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (34- 39) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية بوجه عام.

• الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 37) مْ.

فيما سيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:15)، وسيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:57).

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