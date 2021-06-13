وزير الدفاع البريطاني: هناك التزام مشترك مع إيطاليا بشأن ليبيا

أكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن هناك التزاما بين بلاده وإيطاليا بشأن أفغانستان والساحل وليبيا، مشددا على الرابطة القوية بين المملكة المتحدة وإيطاليا في صناعة الدفاع أيضًا.

وقال والاس في تصريحات لمجلة «فورميكي» الإيطالية، على متن حاملة الطائرات السفينة البريطانية (إتش إم إس كوين إليزابيث)، وذلك قبل لقاء نظيره الإيطالي لورينزو جويريني: “لقائي أنا وصديقي الوزير الإيطالي، نظيرنا التركي على متن حاملة الطائرات هذه في اجتماع ثلاثي لمناقشة قضايا مثل الهجرة وليبيا وأفغانستان وهي مناطق لنا فيها مصالح مشتركة: الأمر لا يتعلق فقط بالالتزام العسكري ولكن بالقدرة على استخدام الدبلوماسية لحل المشكلات”.

وأضاف “المملكة المتحدة هي أحد المساهمين الرئيسيين في حلف الناتو، وهي الدولة الأوروبية التي تنفق أكثر. نريد بوضوح لعب دور أساسي في الحلف. ولكن هناك العديد من الدول الأخرى والمهم بالنسبة لحلف الناتو هو العمل بالإجماع”.

وتابع “المملكة المتحدة وإيطاليا عملتا بشكل جيد بشكل لا يصدق حول مشروع تايفون، الطائرة الناجحة للغاية التي تضم أيضاً الألمان والأسبان. نريد معاودة هذا النوع من التعاون مع شركائنا إيطاليا والسويد. إن أحد مفاتيح هذا النوع من التعاون هو الصناعي”.