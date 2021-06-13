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الدبيبة يجري مشاورات مع وفد تركي حول مؤتمر برلين 2 المرتقب

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس السبت بوفد تركي رفيع المستوى ضمّ كلا من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي آكار، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون.

وأجرى الجانبان وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة مشاورات حول مؤتمر برلين 2 المرتقب، وبحث آخر التطورات حول مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة في اجتماع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي الليبي التركي، وسبل ‏وضعها موضع التنفيذ.

ومن جانب آخر ناقش الجانبان برامج التدريب المشتركة في المجالين الأمني والعسكري، حيث أبدى الجانب التركي استعداده لتوفير خبراته ودعمه الفني في مجال ‏الإنتخابات.

وقد حضر اللقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، وووزير الداخلية خالد مازن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ووزير الدولة للشؤون السياسية والاتصال وليد اللافي، ورئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • 2هناك خطأ في صياغة العنوان هو ورد هكذا (  الدبيبة يجري مشاورات مع وفد تركي حول مؤتمر برلين 2 )( والصح الذي كان يجب ان يصاغ به العنوان ( دبيبه يتلقي إملاءات وتعليمات من الوفد التركي بخصوص مؤتمر برلين2) فلا توجد مشاورات بين محتل غاشم وعميل خانع فالمشاورات تتطلب النديه كأن تقول بدأت جولة مشاورات بين بايدن وبوتن هنا يكون لكل طرف رآي يدلي به ولكن في حال حكومة مشكله في أقليم محتل ومُشكلّه وفق رغبة المحتل أي هو الذي أختار الاشخاص فليس لهذه الحكومه رآي او وجهة نظر مغايره لما يريده المحتل فهذه الحكومه دورها في لقاءاتها مع الاتراك هو السمع والطاعه فلو لديها قيمه عند الاتراك وكلمتها مسموعه راهم الاتراك نسقوا معها لزياره الوفد التركي ولكن الوفد التركي دفر الباب بكراعه ودخل فجاه بدون ما يعلم أحد بالمجئ لا أحم ولا دستور

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