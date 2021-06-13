الدبيبة يجري مشاورات مع وفد تركي حول مؤتمر برلين 2 المرتقب

ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس السبت بوفد تركي رفيع المستوى ضمّ كلا من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي آكار، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون.

وأجرى الجانبان وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة مشاورات حول مؤتمر برلين 2 المرتقب، وبحث آخر التطورات حول مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة في اجتماع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي الليبي التركي، وسبل ‏وضعها موضع التنفيذ.

ومن جانب آخر ناقش الجانبان برامج التدريب المشتركة في المجالين الأمني والعسكري، حيث أبدى الجانب التركي استعداده لتوفير خبراته ودعمه الفني في مجال ‏الإنتخابات.

وقد حضر اللقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، وووزير الداخلية خالد مازن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ووزير الدولة للشؤون السياسية والاتصال وليد اللافي، ورئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية