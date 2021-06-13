معيتيق: هذا ما ينتظره الليبيون من مؤتمر برلين 2

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي سابقا أحمد معيتيق أن الليبيين ينتظرون من المشاركين في مؤتمر برلين 2 وضح حد للتدخل العسكري في ليبيا.

وقال معيتيق في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “في الوقت الذي يشهد مسار الإعداد للانتخابات في بلادنا تعثرا كبيرا، تنظم ألمانيا بمشاركة الأمم المتحدة في 23 من الشهر الحالي مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا” مضيفا “الليبيون ينتظرون من المشاركين في هذا المؤتمر أن يتوافقوا على وضع حد للتدخل الخارجي عسكريا وسياسيا في الشأن الليبي وأن يتبنوا دبلوماسية متعددة الأطراف مسؤولة وتعاونية تقوم على مبدإ احترام السيادة الليبية والتزام الحياد أمام الفرقاء الليبيين والمساهمة في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي”.

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وأردف معيتيق “في هذا السياق كانت لي لقاءات عديدة في إيطاليا، إحدى البلدان المشاركة في مؤتمر برلين، مع ممثلي جماعات ضغط ورؤساء أحزاب وأعضاء من الحكومة أكدت من خلالها على رفض الليبيين مصادرة حقهم (الليبيين) في الأمن والسلم والاستقرار وحرصهم على أن تكون أهم مخرجات مؤتمر برلين الثاني إعادة القرار للشعب الليبي عبر إجراء الاستحقاق الانتخابي في وقته” مضيفا “ليبيا لا بد أن تعود إلى الليبيين”.