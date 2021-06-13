أوغلو: التعاون بين أنقرة وطرابلس سيتواصل من أجل استقرار وازدهار ليبيا

ليبيا – أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن التعاون بين أنقرة وطرابلس سيتواصل من أجل استقرار وازدهار ليبيا.

وجاء ذلك في تغريدة للوزير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية أمس السبت حول لقاءاته المنفصلة مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ونائبي رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، وموسى الكوني.

وقال تشاووش أوغلو: “التقيت رئيس الحكومة الدبيبة، وأكدنا دعمنا لليبيا، قبيل مؤتمر برلين الثاني، وسيستمر تعاوننا من أجل ليبيا آمنة ومستقرة ومزدهرة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية