بريطانيا: ندعم خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا

‏أكدت بريطانيا دعمها لجهود ‏تحقيق الاستقرار في ليبيا، والمساهمة في خروج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة، ومساندة دولة ليبيا في برامج تأمين الحدود.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء الخميس بديوان رئاسة الوزراء وزير الدفاع البريطاني بن والاس، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفيرلي بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول مؤتمر برلين 2، ‌‏ورؤية حكومة الوحدة الوطنية للمضي قدمًا نحو إنجاح العملية الانتخابية المقبلة.

وحضر اللقاء كلا من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ورئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد وأمراء المناطق العسكرية وقيادات عسكرية من الجيش الليبي.