«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة غدا على ساحل الجبل الأخضر

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح شمالية غربية إلى غربية نشطة غدا على ساحل الجبل الأخضر تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، أن البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل، فيما لا يتجاوز ارتفاع الموج حاجر الـ0.50 متر في الساحل بين رأس أجدير إلى سرت.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح بحرية إلى شمالية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه غدا، سرعتها بين 5 و15 عقدة .

ارتفاع الموج يتراوح لا يتجاوز (0.50) متر ، والبحر هادئ.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية، والرؤية جيدة وتكون متوسطه على زوارة في الصباح، بسبب ظهور شبورة مائية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

تكاثر للسحب اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق، تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح شمالية غربية إلى غربية سرعتها بين 5 و20 عقدة، تصل غدا إلى 25 عقدة على ساحل الجبل الأخضر.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، يصل مساء الغد إلى مترين على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق .

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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