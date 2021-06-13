وزارة النفط تبحث إمكانية إنتاج وتصنيع الوقود الحيوي في ليبيا

بحثت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية إمكانية إنتاج وتصنيع الوقود الحيوي في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون بمكتبه مع ممثلي شركة غوشتاف لصناعة إضافات الوقود الحيوي المشاركة ومجموعة شركات بايوناس الماليزية المختصين في تصنيع الوقود الحيوي، بحضور الأخصائيين من مكتب الطاقات المتجددة ومكتب البئية بالوزارة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز.

وجرى خلال اللقاء تقديم عرض ضوئي حول “استثمار الوقود الحيوي من خلال استزراع شجرة الجاتروفا” ضمن مشروع إنشاء الحزام الأخضر في الجنوب الليبي وبطول 1750 كيلو متر.

وناقش المجتمعون مدى الإستفادة من هذا المشروع كغطاء نباتي، وكذلك إستخراج الزيت الحيوي الذي يمكن الاستفادة منه بعد مزجه مع الديزل لخفض الاستهلاك للوقود حتى 20%. وخفض التلوث حتى 80%. إضافة إلى دور المشروع في التنمية المستدامة في مناطق الجنوب، وخلق بيئة استقرار وإستثمار.

وأكد وزير النفط والغاز أن مثل المشاريع مهمه لليبيا، وتحتاج لإشراك وزارات التخطيط والزارعة والبيئة للتنسيق والتشاور.