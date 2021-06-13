خبير إيطالي: حكومة منتخبة من الليبيين هي الوحيدة القادرة على قيادة البلاد للاستقرار

أكد المحلل السياسي الإيطالي والمستشار الاستراتيجي، دانييلي روفينيتي، أن مؤتمر برلين المقرر عقدة 23 يونيو حول ليبيا أساسي، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يدفع بالانتخابات حيث إنها الطريقة الوحيدة لإخراج حكومة أقوى يريدها الشعب والتي يمكن أن تكون لديها القوة لإجبار المرتزقة على مغادرة البلاد.

وقال روفينيتي، الخبير بمجلة «فورميكي» الإيطالية، في تصريحات لصحيفة «الشروق» المصرية: “إن مؤتمر برلين سيقدم تحديثًا للوضع في ليبيا خاصة العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي نصت على تحقيق بعض النقاط مثل انسحاب المرتزقة وتوحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية وتنظيم انتخابات في 24 ديسمبر المقبل”.

وأضاف “من الواضح أن إيطاليا ستشارك في مؤتمر برلين وتحاول دفع العملية السياسية التي وافق عليها 75 مندوبًا ليبيا في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة والتي تنص على تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر”.

وتابع “آمل أن تدفع الدول المشاركة الحكومة الليبية للاستمرار في النقاط التي ما زال يتعين تحقيقها كما هو مكتوب في الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في جنيف وأهمها التنظيم للانتخابات في 24 ديسمبر”.

واستطرد “عبر حكومة منتخبة من الشعب الليبي يمكن أن تكون ليبيا قادرة حقًا للسير نحو الاستقرار والسلام”.