الكبير يشارك في المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي تحت شعار “المصحات الخاصة بين الحاضر والمستقبل”.

بين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أن المؤتمر الذي عقد السبت بحث عديد المحاور التي تخص القطاع الصحي الخاص، ودور القطاع المصرفي في دعم القطاع الصحي، بالإضافة لإدارة الجودة الصحية ودورها في تطوير المستشفيات والمصحات الإيوائية، من أجل الخروج بتوصيات تهدف إلى تطوير القطاع الصحي الخاص في ليبيا وتوطين العلاج في الداخل.

وشارك في المؤتمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزراء من حكومة الوحدة الوطنية