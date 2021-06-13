نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الاحد (13/06/2021)…

حيث ستكون الصلاحية للنشرة اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

تحذير

وحذرت النشرة من ريح شرش الى غربي نشط يوم الغد على ساحل الجبل الأخضر تصل سرعته الى (25)عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى قليلة السحب.

• الريح بحري الى برانى ويكون متغير الاتجاه يوم الغد ســرعته مــا بين (05– 15) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح لا يتجاوز (0.50) متر .

• البحر هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر( 20-22 ) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطه على زوارة في الصباح بسبب ظهور شبورة مائية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• تكاثر للسحب هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من الجبل الأخضر الى طبرق تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

• الريح شرش الى غربي سرعته مابين (05–20) عقدة تصل يوم الغد الى (25)عقدة على ساحل الجبل الأخضر.

• ارتفاع الموج يتراوح مابين (0.50–1.50) متر يصل مساء الغد الى (2.00)متر على الساحل الممتد من درنة الى طبرق .

• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب .

• درجة حرارة سطح البحر( 21-23 ) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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