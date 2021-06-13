بالصور: محافظ مصرف ليبيا المركزي يشارك في المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، أمس السبت، في المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي تحت شعار «المصحات الخاصة بين الحاضر والمستقبل».

كما حضر المؤتمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقة عبدالحميد الدبيبة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزراء من حكومة الوحدة الوطنية، وفق بيان اليوم للمصرف المركزي.

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وركز المؤتمر على مناقشة عديد المحاور التي تخص القطاع الصحي الخاص، ودور القطاع المصرفي في دعم القطاع الصحي، بالإضافة لإدارة الجودة الصحية ودورها في تطوير المستشفيات والمصحات الإيوائية، من أجل الخروج بتوصيات تهدف إلى تطوير القطاع الصحي الخاص في ليبيا وتوطين العلاج في الداخل.

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