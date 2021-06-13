مصدر بـ«الأطباء»: وسائل إعلام إخوانية تروج معلومات كاذبة لتحسين صورة «الدبيبة»

أكد مصدر مسؤول بالنقابة العامة للأطباء، اليوم الأحد، أن بعض وسائل الإعلام الموالية لتنظيم الإخوان الإرهابي، تروج معلومات كاذبة حول احتجاجات الأطباء تخدم حكومة عبدالحميد الدبيبة.

وقال المصدر الطبي، في تصريحات خص بها «الساعة24»، أن بعض القنوات الفضائية الموالية لحكومة «الدبيبة» تروج أن عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وعد الأطباء بزيادة رواتبهم وحل جميع مشاكلهم، متابعا، «أن هذه المعلومات عارية تماما من الصحة ولا تمت للواقع بصلة».

وأوضح المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن عبدالحميد الدبيبة لم يدل أو يقرر أي أمر بحل المشكلات التي يعاني منها الأطباء، وأن تصريحاته لن تتجاوز الانتقاد الحالة التي وصل إليها كل العاملين في القطاع الطبي.

وأصدرت النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة، أمس السبت، بيانا بشأن تصعيد الإضراب الجزئي للمطالبة بحقوقهم.

وقالت النقابة في بيان لها، اطلعت عليه “الساعة24″، بعد مضي أسبوع كامل على الإعلان عن بدء الإضراب الجزئي للعناصر الطبية والطبية المساعدة بمختلف المرافق الصحية على مستوى ليبيـا للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وأضافت، لم تَبدُر عن الحكومة أي ردة فعل أو تجاوب بالخصوص ، الأمر الذي سيضطرنا إلى الإعلان عن تصعيد الاضراب الجزئي لمدة أسبوع ابتداءً من الغد الأحد على النحو التالي:

تكون المرحلة الثانية من الاضراب (التصعيدي) بتوقف العمل بالمرافق الصحية المختلفة في ربوع ليبيـا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.

يستثنى من الاضراب في هذه المرحلة أقسام الإسعاف والطوارئ للحالات الحرجة والعمليات الطارئة والولادة وغسيل الكلى والعنايات والاورام والتطعيمات ويوقف العمل تماماً في بقية الأقسام والوحدات الأخرى.

يستمر الاضراب بالمصحات والعيادات الخاصة على ما كان عليه بالأسبوع الماضي دون تصعيد خلال المرحلة الثانية من الاضراب.

في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبنا المشروعة بعد ما ورد ذكره ، سنعلن في حينها الاضراب العام وتوقف العمل تماماً بجميع المرافق الصحية العامة في عموم البلاد.

سيتم التواصل خلال هذا الأسبوع مع منظمة الصحة العالمية (WHO) واليونيسيف وغيرها من المنظمات الدولية المتواجدة على الأرض الليبية والمهتمين بالشأن الصحي الليبي بشأن توضيح الصورة وشرح وجهة نظرنا لهم من جهة ووضعها أمام مسؤولياتها تجاه موقف الحكومة المتصلب من جهة أخرى ، خاصة وأن المرحلة التصعيدية الثالثة والأخيرة ستشمل إلى جانب الأقسام المستثناة حتى اللحظة التطعيمات ولقاحات فيروس كورونا.

كما نذكر بأن النقابات العامة وفروعها سوف لن تقف مكتوفة الايدي وستتخذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق منتسبيها ضد كل من يخالف القانون والاعلان الدستوري ويحاول إيقاف او عرقلة الاضراب بأي حجة كانت من المسؤولين بالمرافق الصحية تحديداً.

وتابعت النقابة، نود الإشارة إلى أن النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة قد خصصت فريقاً مختصاً لاستقبال الشكاوي والتظلمات وأية مواقف أو تهديدات أو اجراءات قد يتعرض لها الكادر الطبي والطبي المساعد بسبب الاضراب من أي كان ، ومن جهتنا سيتم معاملة المعرقلين للإضراب بأنهم يعملون ضد مصلحة زملائهم وعرقلتهم والسعي إلى اضاعة حقوقهم بدون وجه حق ، لذا نأمل من الجميع التعاون والتواصل مع تلك النقابات.مصدر بـ« نقابةالأطباء»: وسائل إعلام إخوانية تروج معلومات كاذبة لتحسين صورة «الدبيبة»

أكد مصدر مسؤول بالنقابة العامة للأطباء، اليوم الأحد، أن بعض وسائل الإعلام الموالية لتنظيم الإخوان الإرهابي، تروج معلومات كاذبة حول احتجاجات الأطباء تخدم حكومة عبدالحميد الدبيبة.

وقال المصدر الطبي، في تصريحات خص بها «البساعة24»، أن بعض القنوات الفضائية الموالية لحكومة «الدبيبة» تروج أن عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وعد الأطباء بزيادة رواتبهم وحل جميع مشاكلهم، متابعا، «أن هذه المعلومات عارية تماما من الصحة ولا تمت للواقع بصلة».

وأوضح المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن عبدالحميد الدبيبة لم يدل أو يقرر أي أمر بحل المشكلات التي يعاني منها الأطباء، وأن تصريحاته لن تتجاوز الانتقاد الحالة التي وصل إليها كل العاملين في القطاع الطبي.

وأصدرت النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة، أمس السبت، بيانا بشأن تصعيد الإضراب الجزئي للمطالبة بحقوقهم.

وقالت النقابة في بيان لها، اطلعت عليه “الساعة24″، بعد مضي أسبوع كامل على الإعلان عن بدء الإضراب الجزئي للعناصر الطبية والطبية المساعدة بمختلف المرافق الصحية على مستوى ليبيـا للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وأضافت، لم تَبدُر عن الحكومة أي ردة فعل أو تجاوب بالخصوص ، الأمر الذي سيضطرنا إلى الإعلان عن تصعيد الاضراب الجزئي لمدة أسبوع ابتداءً من الغد الأحد على النحو التالي:

تكون المرحلة الثانية من الاضراب (التصعيدي) بتوقف العمل بالمرافق الصحية المختلفة في ربوع ليبيـا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.

يستثنى من الاضراب في هذه المرحلة أقسام الإسعاف والطوارئ للحالات الحرجة والعمليات الطارئة والولادة وغسيل الكلى والعنايات والاورام والتطعيمات ويوقف العمل تماماً في بقية الأقسام والوحدات الأخرى.

يستمر الاضراب بالمصحات والعيادات الخاصة على ما كان عليه بالأسبوع الماضي دون تصعيد خلال المرحلة الثانية من الاضراب.

في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبنا المشروعة بعد ما ورد ذكره ، سنعلن في حينها الاضراب العام وتوقف العمل تماماً بجميع المرافق الصحية العامة في عموم البلاد.

سيتم التواصل خلال هذا الأسبوع مع منظمة الصحة العالمية (WHO) واليونيسيف وغيرها من المنظمات الدولية المتواجدة على الأرض الليبية والمهتمين بالشأن الصحي الليبي بشأن توضيح الصورة وشرح وجهة نظرنا لهم من جهة ووضعها أمام مسؤولياتها تجاه موقف الحكومة المتصلب من جهة أخرى ، خاصة وأن المرحلة التصعيدية الثالثة والأخيرة ستشمل إلى جانب الأقسام المستثناة حتى اللحظة التطعيمات ولقاحات فيروس كورونا.

كما نذكر بأن النقابات العامة وفروعها سوف لن تقف مكتوفة الايدي وستتخذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوق منتسبيها ضد كل من يخالف القانون والاعلان الدستوري ويحاول إيقاف او عرقلة الاضراب بأي حجة كانت من المسؤولين بالمرافق الصحية تحديداً.

وتابعت النقابة، نود الإشارة إلى أن النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة قد خصصت فريقاً مختصاً لاستقبال الشكاوي والتظلمات وأية مواقف أو تهديدات أو اجراءات قد يتعرض لها الكادر الطبي والطبي المساعد بسبب الاضراب من أي كان ، ومن جهتنا سيتم معاملة المعرقلين للإضراب بأنهم يعملون ضد مصلحة زملائهم وعرقلتهم والسعي إلى اضاعة حقوقهم بدون وجه حق ، لذا نأمل من الجميع التعاون والتواصل مع تلك النقابات.