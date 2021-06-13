تيار “24 ديسمبر” يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات

شهدت مدينة مصراتة ولادة تيار جديد اسمه تيار 24 ديسمبر يعنى بالاستحقاق الانتخابي المقرر إجراؤه نهاية العام الجاري بعد إقرار الموعد من قبل ملتقى الحوار السياسي في نوفمبر 2020.

وأصدر التيار الجديد بيانا أكد فيه أنه يعبر عن شريحة واسعة من أهالي المدينة وهم يطالبون بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وأن حق الانتخاب للأدوات التشريعية ولا يجوز المساس بها وتعطيلها تحت أية ذريعة.

وناشد التيار الوليد في مصراتة كافة الجهات المنوطة بها مهام إجراء الانتخابات أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.

وذهب التيار بعيدا وعرض المساعدة على من يريدون تنظيم العملية الانتخابية حين ذكر في البيان أنه يؤكد على الاستعداد الكامل للمساهمة مع الأطراف المعنية في أي عمل وطني يسهم في الخروج بالبلاد من النفق المظلم وصولا للدولة المدنية ومبدأ التداول السلمي على السلطة.

كما أعرب التيار عن التزامه وهو يضع كل الجهات ذات الصلة أمام مسؤولياتها فإنه لن يعدم الوسائل الشعبية والتظاهرات الفاعلة والجادة لتحقيق أهدافه في بناء دولة القانون والحريات.

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