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تيار “24 ديسمبر” يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة مصراتة ولادة تيار جديد اسمه تيار 24 ديسمبر يعنى بالاستحقاق الانتخابي المقرر إجراؤه نهاية العام الجاري بعد إقرار الموعد من قبل ملتقى الحوار السياسي في نوفمبر 2020.

وأصدر التيار الجديد بيانا أكد فيه أنه يعبر عن شريحة واسعة من أهالي المدينة وهم يطالبون بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وأن حق الانتخاب للأدوات التشريعية ولا يجوز المساس بها وتعطيلها تحت أية ذريعة.

وناشد التيار الوليد في مصراتة كافة الجهات المنوطة بها مهام إجراء الانتخابات أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في تنفيذ خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.

وذهب التيار بعيدا وعرض المساعدة على من يريدون تنظيم العملية الانتخابية حين ذكر في البيان أنه يؤكد على الاستعداد الكامل للمساهمة مع الأطراف المعنية في أي عمل وطني يسهم في الخروج بالبلاد من النفق المظلم وصولا للدولة المدنية ومبدأ التداول السلمي على السلطة.

كما أعرب التيار عن التزامه وهو يضع كل الجهات ذات الصلة أمام مسؤولياتها فإنه لن يعدم الوسائل الشعبية والتظاهرات الفاعلة والجادة لتحقيق أهدافه في بناء دولة القانون والحريات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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