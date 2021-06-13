“العمليات الخاصة” و”مكافحة الشغب” تفض احتجاجاً لمدرسين في طرابلس

أكد مصدر لـ218 أن قوات من “العمليات الخاصة” و”إدارة الشغب” منعت أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية “قصر بن غشير” من إقامة وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة جامعة طرابلس

وحاول أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية تنظيم وقفة احتجاجية داخل جامعة طرابلس التي انتقلوا إلى التدريس داخلها بعد نزوحهم من الحرب في مناطق قصر بن غشير.

وأعرب أعضاء هيئة التدريس عن مطالبهم في بيان تضمن الفئات المتضررة من سياسات إدارة ورئاسة الجامعة فيما يخص خصومات الرواتب الأساسية للموظفين، وحجب قيمة “العبء الدراسي” عن أعضاء هيئة التدريس، وعدم صرف رواتب بعض أعضاء هيئة التدريس منذ أكثر من خمسة عشر شهرا.

وأفاد بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بأن رئيس الجامعة رفض التفاعل مع الوقفة الاحتجاجية، ورفض استقبال أعضاء هيئة التدريس. وبحسب روايتهم هرعت إلى المكان سيارات قوات العمليات الخاصة وإدارة عمليات الشغب وأفرادها التابعين لها، وطلبوا من أعضاء هيئة التدريس مغادرة المكان على الفور بحجة قدوم وزير الداخلية إلى المكان.

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