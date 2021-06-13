“العمليات الخاصة” و”مكافحة الشغب” تفض احتجاجاً لمدرسين في طرابلس

أكد مصدر لـ218 أن قوات من “العمليات الخاصة” و”إدارة الشغب” منعت أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية “قصر بن غشير” من إقامة وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة جامعة طرابلس
وحاول أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية تنظيم وقفة احتجاجية داخل جامعة طرابلس التي انتقلوا إلى التدريس داخلها بعد نزوحهم من الحرب في مناطق قصر بن غشير.
وأعرب أعضاء هيئة التدريس عن مطالبهم في بيان تضمن الفئات المتضررة من سياسات إدارة ورئاسة الجامعة فيما يخص خصومات الرواتب الأساسية للموظفين، وحجب قيمة “العبء الدراسي” عن أعضاء هيئة التدريس، وعدم صرف رواتب بعض أعضاء هيئة التدريس منذ أكثر من خمسة عشر شهرا.
وأفاد بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بأن رئيس الجامعة رفض التفاعل مع الوقفة الاحتجاجية، ورفض استقبال أعضاء هيئة التدريس. وبحسب روايتهم هرعت إلى المكان سيارات قوات العمليات الخاصة وإدارة عمليات الشغب وأفرادها التابعين لها، وطلبوا من أعضاء هيئة التدريس مغادرة المكان على الفور بحجة قدوم وزير الداخلية إلى المكان.
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