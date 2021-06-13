مزارعو وادي عتبة يشتكون من تأخر موسم الحصاد بسبب شح الديزل

يشتكي مزارعو بلدية وادي عتبة هذه الأيام من تأخر موسم الحصاد، بسبب شح الديزل، وارتفاع أسعاره، ونقص آلات الحصاد، ما أثر على الإنتاج الموسمي من الشعير والقمح والشوفان.

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