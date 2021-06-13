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مزارعو وادي عتبة يشتكون من تأخر موسم الحصاد بسبب شح الديزل

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

يشتكي مزارعو بلدية وادي عتبة هذه الأيام من تأخر موسم الحصاد، بسبب شح الديزل، وارتفاع أسعاره، ونقص آلات الحصاد، ما أثر على الإنتاج الموسمي من الشعير والقمح والشوفان.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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