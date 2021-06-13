اجتماع بمكتب النائب العام يبحث الأوضاع الأمنية في مدينة العجيلات

بحث اجتماع أمني في مكتب النائب العام بطرابلس، اليوم الأحد، الأوضاع الأمنية في العجيلات بعد الاشتباكات التي وقعت في المدينة خلال الأيام الأخيرة.

عقد الاجتماع بحضور النائب العام الصديق الصور، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات العميد بشير الأمين، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم ورئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف الطفي الحراري، وفق بيان لوزارة الداخلية.

كما حضر الاجتماع مدير أمن العجيلات وعميد بلدية العجيلات وآمر قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية ومحامي العام الزاوية ورئيس نيابة العجيلات، بجانب عدد من قيادات وزارة الداخلية.

وناقش الاجتماع عدد من القضايا الأمنية، إضافة إلى أوضاع مدينة العجيلات التي وقعت فيها اشتباكات بين مجموعات مسلحة في اليومين الماضيين.

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