الترهوني: قرار مجلس النواب باعتبار جماعة الإخوان مجموعة إرهابية يجب أن يفعل في هذه الفترة

قال المحلل السياسي عبدالله الترهوني إن قرار مجلس النواب الليبي باعتبار جماعة الإخوان مجموعة إرهابية يجب أن يفعل في هذه الفترة بالذات، لحرمانهم من الوجود في المشهد السياسي القادم.

الترهوني، وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن الإيقاف عن الممارسة السياسية يجب أن يشمل القياديين، وحتى الأعضاء في الجماعات التابعة لهم بكافة مسمياتها استنادا إلى ما اقترفوه في حق الليبيين على مدى 10 سنوات.

واستدل المحلل السياسي على أن الدول التي لم يجد فيها التنظيم الإرهابي موطئ قدم تشهد استقرارا واضحا، وتمارس فيها الديمقراطية على نحو صحي.

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